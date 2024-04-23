Niğde\'de Su Kuyusuna Düşen Oğlak AFAD Tarafından Kurtarıldı

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Niğde'de kullanılmayan 12 metrelik su kuyusuna düşen oğlak olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin Azatlı ilçesinde bir tarlada hayvanlarını otlatan çoban, 12 metre derinliğinde içerisinde su olmayan kuyuya 3 aylık keçi yavrusunun düştüğünü gördü. Kuyuya düşen oğlağı kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban yetkililerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudan oğlağı çıkardı. - NİĞDE