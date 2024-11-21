Novi Sad'da Çatır Çökmüş: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Novi Sad'da Çatır Çökmüş: 11 Gözaltı

Sırbistan'da tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin ölümü üzerine 11 kişi gözaltına alındı.

21.11.2024 13:57
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Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi olayına ilişkin devam eden soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1 Kasım'da tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ederken protesto olayları patlak vermişti. Novi Sad Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, devam eden soruşturmada 11 kişinin kamu güvenliğine karşı suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada gözaltına alınan bilgilerin paylaşılmazken gözaltına alınan kişilerden birinin eski Ulaştırma, İnşaat ve Altyapı Bakanı Goran Vesic olduğunu iddia edildi. Goran Vesic, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddederken yalnızca polis ile görüştüğünü söyleyerek, "Polislerin aramasına gönüllü olarak yanıt verdim" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Sırbistan, Güvenlik, Politika, Olaylar, 3-sayfa, belgrad, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Novi Sad'da Çatır Çökmüş: 11 Gözaltı - Son Dakika

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