Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelilerle birlikte silahlar da ele geçirildi ve emniyet işlemleri devam ediyor.

06.05.2024 22:30
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Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs'ta akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Asayiş ekipleri, Nusaybin'de başlattıkları takibi, il merkezine kadar sürdürerek F.A., İ.A., F.A., Ş.A. isimli şüphelileri, Cumartesi akşamı yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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