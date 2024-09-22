Gizem Kazdal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gizem Kazdal Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı Rize'de okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

22.09.2024 01:29  Güncelleme: 01:37
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Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'de okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Orta Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun yangın merdivenine çıkan 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğunda bulunan filenin mukavemet göstermemesi sonucu yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazdal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Cami'nde öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Gizem Kazdal'ın cenaze töreninde baba Ramazan Kazdal ve Yargıtay Üyesi amca Şaban Kazdal ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Rize Valisi İhsan Selam Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavıcı Mehmet Patlak, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Güngör, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gizem Kazdal cenaze namazının ardından Kıbledağı Köyü'ndeki aile kabristanlığına devnedildi.

Gizem Kazdal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gizem Kazdal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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