Omdurman'da Askeri Uçak Kazası: 46 Ölü

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Sudan'ın Omdurman kentinde askeri uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi, 10 kişi yaralandı.

Sudan'ın Hartum eyaletine bağlı Omdurman kentindeki Wadi Seidna Hava Üssü'nden havalanan Antonov uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştüğü kazada bilanço arttı. Hartum Medya Ofisi, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

Askeri kaynaklar ölenler arasında Hartum'daki Tümgeneral Bahr Ahmed'in de bulunduğunu belirtmiş, uçağın düşmesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını aktarmıştı. Uçak düştükten sonra alev topuna dönmüştü. - ONDURMAN