Ordu'da Cezaevi Firarisi ve Oto Hırsızı Yakalandı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, cezaevi firarisi ve oto hırsızı 2 şahıs yakalandı.

Ankara'da 30 Mayıs 2024 tarihinde cezaevinden firar ettikten sonra Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 oto hırsızlığına karışan, 4 Mayıs 2024 tarihinde de Ordu'da 2 işyeri hırsızlığına karışan S.Ö. ile M.K., Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmalar sonucu, Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalandı.

Şahıslardan S.Ö.'nün 41 yıl 8 ay, M.K.'nın ise 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ORDU