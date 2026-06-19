Ordu\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Uslucan'ın içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Uslucan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Uslucan hayatını kaybetti. Uslucan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN