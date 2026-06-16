Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 5 Tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadelede kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 gram metamfetamin, 36 adet sentetik ecza, 74 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ecstasy, 210 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU