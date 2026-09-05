Ordu Ünye\'de tüp patlaması sonucu çıkan yangında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tüpün patlaması sonucu çıkan yangında evde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Olay, Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Kolcu sabah saatlerinde fındık bahçesine gitmeye hazırlandığı sırada, evde bulunan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol ve mesafe engeli nedeniyle uzun uğraşlar sonucunda bölgeye ulaşarak hortum uzatıp yangına müdahale etti. Yangın sırasında evden çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları Emirhan Kolcu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.