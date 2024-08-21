Osmaniye\'de Jandarma Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmalarına Başladı

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunda orman yangınlarını önleme ve muhtemel bir yangın esnasında yapılacak hareketlerle ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

Osmaniye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 10 Haziran 2024 tarihli kararıyla Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarına karşı mücadele çerçevesinde önleyici devriyeler başlatıldı.

Jandarma karargah personeli ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Asayiş Timleri, Trafik Timleri, Motosiklet Timleri ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından, alevlerle olan mücadelede vatandaşlara, orman yangınlarını önleme ve muhtemel yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplu kullanılan alanlara bilgilendirme broşürleri asıldı. Ayrıca, yaya ve motosikletli ekipler tarafından mesire alanlarında çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla devriye faaliyetleri arttırıldı. Jandarma Özel Harekat personelinin bölgede hem terörle mücadele hem orman yangınlarına anında müdahale için görev almakta olduğu, icra edilen görevlerde ormanların ve halkın güvenliğini titizlikle korumayı hedeflemekte olduğu vurgulandı. - OSMANİYE