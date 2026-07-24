Osmaniye’de yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Karacalar Köyü Göğöküz Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı dubleks yayla evinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yayla evinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.