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Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve 2 kişi yaralandı.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
16.12.2023 - 23:25,
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Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza dün gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere B.D. idaresindeki 66 IN 855 otomobil karşı yönden gelen, A.K. idaresindeki 06 AS 990 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kaza anı kameralara anbean yansıdı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırama savrulurken, kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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