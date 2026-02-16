Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
16.02.2026 15:28  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otoyolda bulunan bir otomobilde başından vurulmuş bir kişi ölü olarak bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Adana'da bir kişi otoyolda otomobilin içerisinde başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde bulunan 01 BUM 32 plakalı otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı.

Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu. Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Otopsi, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:55:56. #7.11#
SON DAKİKA: Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.