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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Otoyolda duraklayan araca çarptı devrildi

-Kamyonet ile otomobil çarpıştı 2'si ağır 4 kişi yaralandı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde duraklayan araca arkadan çarpan tekstil yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2'si ağır 4 yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Üçköprü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan B.S. idaresindeki 06 AV 8686 plakalı kamyonet aynı istikamete giden emniyet şeridinde duraklama yapan H. K. 34 GMR 629 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada tekstil malzemesi yüklü kamyonet devrildi. Kazada Ankara plakalı araçta bulunan sürücü B.S. ile aynı araçta bulunan İ.U. ve D.U. ile diğer araç sürücüsü H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaralılar Düzce'de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.