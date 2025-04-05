Otoyolda Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otoyolda Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı.

05.04.2025 04:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otoyolda 4 araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

BURSA - Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışan otomobillere aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil daha çarptı. Savrulan otomobillerden birisi bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, isimleri belirlenemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ediz Haşmet Kökyazıcı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

K aza sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Yol boyunca yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Ekiplerin müdahalesi ile araçlar yol kenarına alınırken, trafik tek şeritten ilerledi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol 1 saat sonra normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orhangazi, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, İzmir, Gebze, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:58 İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 05:37:21. #7.13#
SON DAKİKA: Otoyolda Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement