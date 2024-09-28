Otoyolda Kamyonet Otomobile Çarptı

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Otobanda kamyonet otomobile çarptı

BURSA - Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında bir kamyonet önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıp karşı bariyerlere savruldu. Kazada otomobildeki bir çocuk ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Ozan Ö. idaresindeki 41 AFA 364 plakalı kamyonet, Orhangazi kavşağı yakınlarında önünde seyir halinde olan içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu Yahya G. idaresindeki 07 TER 60 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan kamyonet karşı bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 8 yaşındaki Göktuğ Enes G. ile kamyonet sürücüsü Ozan Ö. yaralandı. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Özlem G. ile diğer çocukları Yusuf Kaan G. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.