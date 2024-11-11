Paris'te Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Paris'te Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri

Fransa-İsrail maçı için Paris'te 4 bin polis görevlendirilecek, güvenlik önlemleri artırıldı.

11.11.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak Fransa- İsrail maçı nedeniyle olay çıkmasını önlemek amacıyla 4 bin polis görevlendirileceği belirtildi.

Hollanda'da geçtiğimiz hafta Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı nedeniyle çıkan olayların ardından Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak futbol maçı için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi maçı için güvenliği sağlamak amacıyla 4 bin polis ve bin 600 stadyum personelinin görevlendirildiği ifade edildi. Paris'in kuzeyinde maçın oynanacağı Stade de France çevresine 2 bin 500 polis memuru, şehre ve toplu taşıma araçlarının çevresine ise bin 500 polis memurunun konuşlandırılacağı kaydedildi. Stadyumun çevresinde güvenlik çemberinin oluşturulacağı ve girişlerde arama yapılacağı aktarılan açıklamada, Fransız organizatörlerin İsrail yetkililer ve güvenlik güçleriyle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da maçı stadyumda izleyeceğini açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nce dün yapılan açıklamada, yurt dışındaki İsrail vatandaşlarına spor ve kültürel etkinlikler ile Paris'teki maça katılmamaları ve şiddet içeren saldırılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Amsterdam karışmıştı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmış, İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı. İsrail taraftarlarından oluşan kalabalık bir grup, polis eşliğinde stadyuma doğru yürürken Arap halkına ve Filistin'e karşı sloganlar atmış, bazı taraftarlar bir sokaktaki Filistin bayrağını sökmüştü. Ancak İsrailli yetkililer, taraftarın antisemitizmle karşılaştığını öne sürmüş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsraillilerin ülkelerine dönmesi için Amsterdam'a 2 uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

Filistin destekçileri, dün de Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, İsrailli taraftarlar tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların "antisemitizm" olarak yansıtılmasını protesto etti. Gösterilerde en az 100 kişi gözaltına alınırken, 1 protestocunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hollanda, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Futbol, İsrail, Fransa, paris, Polis, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Paris'te Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.