Paris'te Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri

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Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak Fransa- İsrail maçı nedeniyle olay çıkmasını önlemek amacıyla 4 bin polis görevlendirileceği belirtildi.

Hollanda'da geçtiğimiz hafta Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı nedeniyle çıkan olayların ardından Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak futbol maçı için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi maçı için güvenliği sağlamak amacıyla 4 bin polis ve bin 600 stadyum personelinin görevlendirildiği ifade edildi. Paris'in kuzeyinde maçın oynanacağı Stade de France çevresine 2 bin 500 polis memuru, şehre ve toplu taşıma araçlarının çevresine ise bin 500 polis memurunun konuşlandırılacağı kaydedildi. Stadyumun çevresinde güvenlik çemberinin oluşturulacağı ve girişlerde arama yapılacağı aktarılan açıklamada, Fransız organizatörlerin İsrail yetkililer ve güvenlik güçleriyle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da maçı stadyumda izleyeceğini açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nce dün yapılan açıklamada, yurt dışındaki İsrail vatandaşlarına spor ve kültürel etkinlikler ile Paris'teki maça katılmamaları ve şiddet içeren saldırılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Amsterdam karışmıştı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmış, İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı. İsrail taraftarlarından oluşan kalabalık bir grup, polis eşliğinde stadyuma doğru yürürken Arap halkına ve Filistin'e karşı sloganlar atmış, bazı taraftarlar bir sokaktaki Filistin bayrağını sökmüştü. Ancak İsrailli yetkililer, taraftarın antisemitizmle karşılaştığını öne sürmüş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsraillilerin ülkelerine dönmesi için Amsterdam'a 2 uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

Filistin destekçileri, dün de Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, İsrailli taraftarlar tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların "antisemitizm" olarak yansıtılmasını protesto etti. Gösterilerde en az 100 kişi gözaltına alınırken, 1 protestocunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - PARİS