Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Üçkol Köyü'nde park halindeki otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil metal hurdasına döndü.

03.06.2024 16:27
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Üçkol Köyü'nde park halindeki otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil metal hurdasına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Üçkol Köyü'ndeki Maden Suyu mevkiine gelerek 34 EY 3432 plakalı aracını park edip maden suyu alan Ergin Taşdelen, kısa süre sonra aracının birdenbire alev aldığını fark etti.

Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtan yükselen alevlerin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Servisi'ne bilgi verilmesinin ardından alana gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri her yeri yanarak metal yığınına dönüşerek kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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