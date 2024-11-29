Pedofili Griffith Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Pedofili Griffith Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi

Ashley Paul Griffith, 60'tan fazla kız çocuğuna cinsel istismardan ömür boyu hapis cezası aldı.

29.11.2024 15:33
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Avustralya'da kreşte çalıştığı sırada 60'tan fazla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan pedofili Ashley Paul Griffith, ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

Avustralya ve İtalya'daki kreşlerde toplam 69 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan çocuk bakıcısı 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith'in cezası belli oldu. Brisbane Bölge Mahkemesi'nde görülen davada 2003-2022 yılları arasında Queensland eyaletinde ve İtalya'da çalıştığı kreşlerde işlediği 307 suçu itiraf eden Griffith, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Paul Smith, Griffith'in tekrar suç işleme riskinin yüksek olduğunu belirtti. Yargıç, suçların kapsamını ve niteliğini "korkunç ve ahlaksızca" şeklinde nitelendirdi.

Mağdur çocukların 4'ünün İtalya'nın Pisa kentinde, 65'inin ise Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde olduğu öğrenildi. Griffith'in ayrıca bu davaya ek olarak Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ve İtalya'da en az 24 çocuğa istismarda bulunmaktan ayrı ayrı suçlandığı kamuoyuna yansıdı.

Ne olmuştu?

Ashley Paul Griffith, Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Griffith'in 1 yıl sonra 2003-2022 yılları arasında Avustralya'nın 12 farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Griffith, son olarak eylül ayında çıkarıldığı mahkemede 60'tan fazla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Griffith'in istismar anlarını kayda alıp internete yüklediği binlerce fotoğraf ve videoya ulaşılmıştı. - BRISBANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pedofili Griffith Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

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