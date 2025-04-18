Pendik'te Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Pendik'te Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Pendik\'te Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Özbekistan uyruklu Rustom A., eski eşi Vasılahon Usmanova'yı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı yakalandı.

18.04.2025 16:26
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Pendik'te yaşayan Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, Özbekistan uyruklu eski eşi Rustom A. tarafından, başka bir adamla evlendiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Eski karısını öldürdükten sonra olay mahallinin yakınında metruk bir binada saklanan Rustom A. burada polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın binadan çktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Kaynarca Mahallesi Merdan Sokaktaki bir sitede 18 Nisan Cuma sabahı saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 12 Mart tarihinde Türkiye'ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Rustom A., eski eşi Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova'nın(47) Pendik'te kaldığı eve gitti. İkili arasında, Usmanova'nın bir Türk vatandaşıyla evlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Rustom A., binanın giriş katına sürüklediği Vasılahon Usmanova'yı sırt kısmından 6 kez bıçakladı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Usmanova, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Rustom A.'nın olay mahalinin yakınlarında bir metruk binada saklandığını tespit etti. Cinayet zanlısı, saklandığı yerde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan Usmanova'nın, 11 Nisan tarihinde Rustom A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan şikayette bulunduğu, hakkında bir aylık önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

"Yüzüme baka baka kadını bıçakladı"

Olayın tanığı Nur Telsaran, "Sabah saat 9'a çeyrek kala çığlıklarla uyandık. Hiç tanımadığım bir adam. Komşuyu tanıyordum, bir iki kere görmüşlüğüm vardı da. Bu, birinci kattan sürükleye sürükleye aşağıya indirdi. Şu gördüğünüz yerde de yüzüme baka baka kadını bıçakladı. 'Bırak kadını' diye bağırmamıza rağmen hiçbir şey yapmadı. Neden bıçakladı, ne yaptı hiç bilmiyoruz ama kurtaramadık kadını. Kulaktan dolma bilgiler biliyoruz. Galiba eski kocasıymış. Kadın başkasıyla evlendi diye cinayeti işlemiş. Kadın daha bir hafta evvel de zaten şikayette bulunmuş 'Beni ölümle tehdit ediyor' diye. En son bildiklerimiz bunlar. Kaç yıl burada yaşadılar bilmiyorum. Ben 9 ay oldu geleli ama onlar kaç yıldır burada bilmiyorum. Biz merhaba bile desek cevap vermiyordu. Büyük samimiyetimiz yok ama sonuçta kapıdan içeri girdiğinde arada bir 'merhaba' dediğimiz oluyordu" dedi.

"Çocuğu okula bıraktım, döndüğümde mahalle alarma geçmişti"

Ömer Yıldırım, "Sabah saat 8 sularında çocuğu okulda bırakıp eve geldim. Burada bir kalabalık vardı. İki ambulans, 3-4 polis ekibi. Bayağı bir kalabalık oluşmuştu. Sonra anladık ki, bizim karşı binadaki komşumuzun evinde bir olay yaşanmış. Yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Tanıdığımız komşu, eşiyle daha önce boşanma aşamasındaymış. Sonra kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Hemen yan tarafta da boş bir bina var, oraya saklanmış. Sonra orada yakalamışlar işte" dedi.

Cinayet zanlısının cinayet gerçekleştirdiği binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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