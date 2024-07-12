Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Koptu - Son Dakika
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Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Koptu

Pendik\'te İş Kazası: İşçinin Eli Koptu

Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde bulunan bir kalıp imalatı iş yerinde meydana gelen kazada, bir işçinin eli baskı makinesinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle el kurtarıldı ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 03:17
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Pendik'te kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu.

Olay 01.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerindeki baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın elinin sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Koptu - Son Dakika

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