Peru'da Küçük Uçak Denize Düştü

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Peru'da küçük bir uçağın denize düşmesiyle 2 kişi yaralandı.

Peru'nun Lima bölgesinde bulunan San Bartolo'da Lib Mandy Metropolitano Havaalanı'ndan kalkan küçük bir uçak, denize düştü. Balıkçılar ve su sporları yapanlar uçaktakilerin yardımına koştu. Yaralanan 22 yaşındaki pilot ve 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, uçağın çok alçak irtifada uçtuğunu ve tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - LİMA