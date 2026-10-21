Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şirketin paylarıyla ilgili iddialar kapsamında 31 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

SPK RAPORLARI ÜZERİNE BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, SPK’nın ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldı.

4 ŞİRKETİN PAYLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.’nin (TRHOL) paylarına ilişkin işlemler inceleniyor.

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, 26'SI GÖZALTINA ALINDI

Şirketlerin paylarına yönelik iddialar ile SPK raporlarının değerlendirilmesinin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları ise donduruldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."