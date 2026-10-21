Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

ya bi bitmediniz herkes kralı kraliçe saniyor kendini ove ove bitiremediginiz avrupda gelin sağlık sistemini gorun

Mehmet Vatandaş:

Şimdi burada kim kimi övmüş?? Daha iyi hizmeti bırak normalini istemek suç mu? Kadın sadece bir hastanede karşılaştığı muameleyi anlatmış ki evet bu tür hastanelerimiz az da olsa var ama elini öpmek isteyeceğiniz güler yüzlü tatlı dilli personelinin olduğu hastanelerimiz de az değil