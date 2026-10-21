Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim - Son Dakika
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Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

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Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden bir kadın, çalışanların kendisini azarladığını öne sürerek "Ben böyle bir şey görmedim. Bütün hastalara böyle davranıyorlar. İnanamıyorum olanlara... Bütün hastalar azarlanıyor, kimse gıkını çıkaramıyor. Elim ayağım titriyor. Azarlanarak odadan mı kovulur bir hasta?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden bir kadın hasta, sağlık çalışanlarının kendisini ve diğer hastaları azarladığını öne sürerek duruma sert sözlerle tepki gösterdi. 

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Uğradığı muamele sonrasında büyük bir üzüntü yaşadığını belirten kadın hasta, "Ben böyle bir şey görmedim. Bütün hastalara böyle davranıyorlar. İnanamıyorum olanlara... Bütün hastalar azarlanıyor, kimse gıkını çıkaramıyor. Elim ayağım titriyor. Azarlanarak odadan mı kovulur bir hasta?" ifadelerini kullanarak hastanedeki yetkililere ve çalışanların tavırlarına tepki gösterdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cabbar aga Cabbar aga:
    ya bi bitmediniz herkes kralı kraliçe saniyor kendini ove ove bitiremediginiz avrupda gelin sağlık sistemini gorun 17 11 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Şimdi burada kim kimi övmüş?? Daha iyi hizmeti bırak normalini istemek suç mu? Kadın sadece bir hastanede karşılaştığı muameleyi anlatmış ki evet bu tür hastanelerimiz az da olsa var ama elini öpmek isteyeceğiniz güler yüzlü tatlı dilli personelinin olduğu hastanelerimiz de az değil 6 2
  • Haber yorum Haber yorum:
    Bir sağlıkçı olarak kesinlikle katılıyorum. Biz sağlık hizmetinde iyi olabiliriz ama ciddi bir iletişim kalitesizliği var, ciddi bir hastayı aydınlatma, onu detaylı bilgilendirme sorunumuz var. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. 19 2 Yanıtla
  • recep1465 recep1465:
    hayır kesin likle inanmadım 10 3 Yanıtla
  • tolga Kilyos tolga Kilyos:
    Sağlık bakanlığı cumhuriyet savcılığı derhal inceleme başlatması gerek iddia doğruysa durum vahim hastaları azarlayan neler yapmazki 8 4 Yanıtla
  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Sizde bu habere inandınız ben 31 gün bir kanser hastası dostumuzun hergün ziyaretine gittim bırakın bu haberi hastaların yada hasta zannettiğim bir sürü terbiyesiz hasta gördüm hastada değildi o personellerin nasıl davrandığını gördüm asıl personeller haklı azarlayan azarlayana adamları terbiyesiz olan bu ve bugibi video çekenler 10 1 Yanıtla
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