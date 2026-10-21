Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı verildi. Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Nusret Altınbaş

AİLENİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi de Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik alınan karar oldu.

Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ailenin diğer fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

BORSADAKİ 4 ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler mercek altına alındı.

İncelemeye konu şirketler şöyle:

- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda söz konusu şirketlerin hisselerine ilişkin iddialar değerlendirildi.

31 ŞÜPHELİDEN 26'SI GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürerken, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.