Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

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Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
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Fon soruşturmasında 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı. Diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı verildi. Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Nusret Altınbaş

AİLENİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi de Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik alınan karar oldu.

Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ailenin diğer fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

BORSADAKİ 4 ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler mercek altına alındı.

İncelemeye konu şirketler şöyle:

- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda söz konusu şirketlerin hisselerine ilişkin iddialar değerlendirildi.

31 ŞÜPHELİDEN 26'SI GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürerken, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Metehan Mete Metehan Mete:
    Orta kesimi bunlar yok etti. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir oldu 6 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    sen Fatma Betül sayan kayayı aldın mı onu söyle AKP'nin içindeki foncuları aldın mı onu söyle 2 0 Yanıtla
  • Reis Reis:
    devlet içlerinden ğeçeçek depremin üsütünde tepindiniz binlerce ev yapıldı borsa şitketlerin dolandırıcılığı üzerinde tepiniyorsunuz nafile borsa yatırımcıları inceleniyor şirket sahipleri tutuklandı kimsenin bir kuruşunu kimseye bırakmayacaklar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    fon Fatma malvarlığı niye el konulmadı 0 0 Yanıtla
  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    kurutun köklerini. o köklerin gövdesi kim herkes biliyor 0 0 Yanıtla
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