Plakasız Araçla Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çekme belgeli plakasız otomobili ile trafiğe çıkan sürücüye 18 bin 534 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi'nde plakasız olarak seyreden B.P. yönetimindeki otomobili durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede, otomobilin trafikten çekme belgesinin olduğunu belirledi. Sürücünün de yetersiz ehliyete sahip olduğunu tespit eden polis, B.P.'ye 18 bin 534 TL idari para cezası keserken çekiciye yüklenen otomobili sürücüye teslim etti. - EDİRNE