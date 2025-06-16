Polis memuru kendini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
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Polis memuru kendini asarak yaşamına son verdi

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Polis memuru kendini asarak yaşamına son verdi
16.06.2025 22:15
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Polis memuru kendini asarak yaşamına son verdi
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru kendini asarak hayatına son verdi. Polis memurunun, sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edildi.

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru, ikamet ettiği evde kendini asarak hayatına son verdi. Sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edilen polisin, mesai saatleri dışında da taksicilik yaptığı öğrenildi.

POLİS MEMURU KENDİNİ ASTI

Olay, bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakolda görev yapan 26 yaşındaki Kadir Ş. isimli polis memuru, Avcılar'da yalnız yaşadığı evde kendini asarak hayatına son verdi.

"SANAL BAHİSTE BORÇ YAPTI" İDDİASI

Kadir Ş.'nin sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edildi. Mesai saatleri dışında taksicilik yaptığı öğrenilen polisin çalıştığı taksinin sahibi, aracı teslim almak için kendisine ulaşamayınca evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, polis memuru Kadir Ş.'nin kendini asarak hayatına son verdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kadir Ş.'nin cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru kendini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Aykut Kalkan:
    insanların yüzde yetmisi yokluktan bahise bulasıyor sorumlusu hükümettir 63 43 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Kumar pişmanlıktır. Lütfen oynamayın! 91 3 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Bu yasadışı kumar çıktığından beri çok fazla insanın canı yandı inşallah Daha fazla bu olaylar olmaz 59 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Yav arkadaş ne güzel işin var,maaşın var,helal süt emmiş birini bul evlen, karış çoluk çocuğa,ne gerek var kumara,borca...Allah rahmet eylesin 36 2 Yanıtla
  • Hakan as :
    Kolay yoldan zengin olma hırsı maalesef. 24 1 Yanıtla
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