Polis Memuru Yusuf Balbede Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Diyarbakır'da iş çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Yusuf Balbede, 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Balbede, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

2020-2023 yılları arasında Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atanan ve sonrasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevine devam eden polis memuru Yusuf Balbede, 29 Haziran tarihinde mesai çıkışında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Ambulansla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balbede; yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Balbede, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf Balbede'nin naaşı, Ali Çam Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına şehir protokolü ve meslektaşları katıldı. Acılı aile ise taziyeleri cami avlusunda aldı. - KIRŞEHİR