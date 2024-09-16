Polise Taş ve Sopalarla Saldırı

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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

İhbara giden polise taş ve sopalarla saldırdılar, ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı

İSTANBUL - Avcılar'da ihbar üzerine kavga eden grubu ayırmaya giden polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdılar.

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup kavgayı bırakıp polis ekipleri mukavemet uygulayıp taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.