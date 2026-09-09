Polonya'da beton mikserinin trenine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da beton mikserinin trenine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Polonya\'da beton mikserinin trenine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın Varşova kentinin güneyindeki Sokolniki Suche'de hemzemin geçitten geçen beton mikseri yolcu trenine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı; yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polonya'da hemzemin geçitten geçen beton mikserinin yolcu trenine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suche'de hemzemin geçitten geçen beton mikseri yolcu trenine çarptı. Kazanın ardından trenin bazı vagonları raydan çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi PKP Intercity, "20 kişi yaralandı, bunlardan 4'ünün durumu ağır" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kazanın "çok ciddi" olduğunu belirterek, hemzemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acilen çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Tusk, bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen sistematik olarak hemzemin geçitlere girenlere yönelik kuralların radikal biçimde sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Piotr Malepszak, yaralılar arasında bulunan kamyon sürücüsünün "güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını" söylediğini aktardı.

Polonya basınında yer alan haberlerde, hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklarının bulunduğu belirtilerek, beton mikserinin trenin geçiş yaptığı sırada ikinci vagonuna çarptığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Varşova, Polonya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da beton mikserinin trenine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:50
Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:54:08. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya'da beton mikserinin trenine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement