Profilo AVM Yıkımı Sırasında Kaza - Son Dakika
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Profilo AVM Yıkımı Sırasında Kaza

Profilo AVM Yıkımı Sırasında Kaza

Şişli'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin yıkımı sırasında çelik direk bir daireye saplandı, bir kişi kurtuldu.

10.10.2024 15:49
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Şişli'de 26 yıldır faaliyet gösteren Profilo Alışveriş Merkezi'nin yıkımı esnasında yanındaki bir apartman dairesine çelik direk büyük gürültüyle saplandı. Bu sırada apartmandaki hasar gören dairede bulunan bir kişi, muhtemel faciadan 2 metreyle kurtuldu.

Mecidiyeköy bulunan Profilo Alışveriş Merkezi, İş Bankası tarafından 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıkarılmıştı. Kamhi Ailesi tarafından kurulan alışveriş merkezinin doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde olduğu belirtilmişti. Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyordu. Yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip AVM'nin, 60 adet bağımsız bölümü bulunuyordu. 1998 yılında açılan ve 26 yıl boyunca hizmet veren Profilo Alışveriş Merkezi, mayıs ayında yıkılmaya başlanmıştı. Bir gayrimenkul şirketinin mülkiyetine geçtiği ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan AVM'nin rezidans artı ticari alan olarak yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Çelik direk arkadaki apartman dairesine saplandı, bir kişi ölümden döndü

AVM'nin yıkımı sırasında çelik direk arkadaki apartman dairesine büyük bir gürültü ile girdi. Cihazlar zarar görürken, katta bulunan 1 kişi son anda ölümden döndü. O esnada hasar gören binada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Duvarı yıkılan dairede bulunan bir vatandaş ise muhtemel faciadan 2 metreyle kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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