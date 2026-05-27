Rize\'de kaçan kurbanlık sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize'de ahırdan çıkartıldığı sırada sahiplerinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık, belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde ahırdan çıkartıldığı sırada kurbanlık boğa bir anda ipinden kurtularak koşmaya başladı. Uzun süre kaçan boğa, sahiplerini peşinden koşturdu. Boğayı yakalamakta zorluk çeken vatandaşlar, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, sakinleştirici iğne ile boğayı yakaladı. Sakinleştirilen boğa, sahipleri tarafından kontrol altına alındı. - RİZE