Rusya, Ukrayna'nın 35 dronunu imha etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen dronlu saldırıların engellendiğini ve Ukrayna'nın 35 dronunun imha edildiğini açıkladı.

Rusya, Devlet Başkanlığı seçiminin son gününde Ukrayna tarafından dron saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Krasnodar bölgesinde 17, Moskova bölgesinde 4, Yaroslavl bölgesinde 4, Belgorod, Kaluga, Oryol, Rostov ve Kursk bölgelerinde olmak üzere toplam 35 dronun imha edildiği kaydedildi. En büyük saldırının ülkenin Krasnodar kentinde gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bir petrol rafinerisinin hedef alındığı aktarıldı. Krasnodar yetkilileri, Slavyansk-on-Kuban'daki petrol rafinerisine 17 dronla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve dronların düşürüldüğünü aktardı. Bir dronun imha edildiği sırada yangına neden olduğu ifade edildi.

Seçim merkezine dronla saldırı

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde kurduğu askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, Ukrayna'ya ait 2 dronun seçim merkezine saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Binanın ateş aldığını kaydeden Rogov, ölü ya da yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde kentin farklı bölgelerinde tespit edilen 4 dronun düşürüldüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı açıklamasında ise, 4 dronun Moskova'nın kuzeyindeki Yaroslavl bölgesinde imha edildiği aktarıldı. Ayrıca, Ukrayna'nın kuzeyindeki Belgorod bölgesine yönelik saldırılar da gerçekleştirildiği kaydedildi. - MOSKOVA