Safranbolu\'da Define Arayan 5 Kişi Yakalandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Edilen bilgiye göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Safranbolu ilçesinde 5 Şahsı ormanlık alanda izinsiz define aradıkları esnada suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet dijital dedektör, 2 adet bağlantı kablosu, 7 parça halinde arama çubuğu, 2 adet el telsizi, 3 adet telsiz şarj aleti, 1 adet telsiz şarj istasyonu, 1 adet Çantaya el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
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