Safranbolu\'da Tarihi Konağın Yanındaki Müştemilatta Yangın Çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın yanındaki müştemilatın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Kavuşturucu'ya ait tarihi konağın yanında bulunan müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Paniğe neden olan yangın nedeniyle müştemilat tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - KARABÜK