Safranbolu'da Yangın: Köyler Boşaltıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da Yangın: Köyler Boşaltıldı

Safranbolu\'da Yangın: Köyler Boşaltıldı
23.07.2025 20:22
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Çavuşlar köyünde çıkan yangın rüzgarla büyürken, alevler cep telefonlarıyla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde saat 14.45'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede bazı köyler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin cansiparene söndürmeye çalıştığı yangın, cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülere ormanın alev alev yandığı anlar yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Yangın: Köyler Boşaltıldı - Son Dakika

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