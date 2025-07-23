Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına müdahale sürerken, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde saat 14.45'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede bazı köyler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin cansiparene söndürmeye çalıştığı yangın, cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülere ormanın alev alev yandığı anlar yansıdı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Yangın: Köyler Boşaltıldı - Son Dakika
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