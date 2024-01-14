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Safranbolu Stadyumu'nda Yanıcı Maddeyle Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü - Son Dakika
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Safranbolu Stadyumu'nda Yanıcı Maddeyle Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde U-16 Ligi maçı sırasında stadyum kenarına atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın, saha görevlilerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Safranbolu Stadyumu\'nda Yanıcı Maddeyle Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü
14.01.2024 - 19:24,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadyumu'nda meydana geldi. U-16 Ligi'nde Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan müsabaka sırasında iddiaya göre atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Saha görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu Stadyumu'nda Yanıcı Maddeyle Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu Stadyumu'nda Yanıcı Maddeyle Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü - Son Dakika
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