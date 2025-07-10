Sahte Altın Operasyonu İzmir\'de!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki ayrı kuyumcuda sahte altın bozdurma girişiminde bulunan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sahte altınla birlikte uyuşturucu maddeyle de yakalandı.

İlk olayda, İzmir grubu olarak nitelendirilen M.S. (37) ve Y.E.Ş. (29) isimli şahısların kaldıkları otel tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada sahte gram altınlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İkinci olayda ise M.L. (34) adlı şüpheli bir kadının yaklaşık 36 iş yeri kamerası incelenerek kimliği tespit edildi. Olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen şüphelinin Denizli ve İzmir'in Çiğli ilçesinde de benzer olaylara karıştığı ortaya çıkarıldı. Konuyla ilgili diğer illerdeki emniyet birimlerine de bilgi verildi.

Şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. - İZMİR