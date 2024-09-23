Sakarya\'da 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden şehre getirilen 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden şehre getirildikleri tespit edilen 10 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor. - SAKARYA