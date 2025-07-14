Sakarya'da 6 Saat Direnen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da 6 Saat Direnen Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da 6 Saat Direnen Şüpheli Tutuklandı
14.07.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yakalama kararı bulunan şüpheli, 6 saat direnişin ardından teslim oldu ve tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 6 saat polise yaralı olarak direnen şüpheli, hastanedeki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan Engin Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi. İş yerinde yeniden polise ateş açan Engin Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu. Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Kaçmak için iş yerinde bulunan bir motosiklete binmeye çalışan şüphelinin çıkışı ekiplerce engellendi.

Ailesi de ikna etmek için uzun süre uğraştı

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafını sararken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bu sırada Engin Ö.'nün yakınları da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

6 saat sonra ikna edilmişti, tedavi sonrası tutuklandı

Polisin ve yakınlarının ikna çabaları 6 saatin ardından sonuç verdi. Saatler süren müzakere sonucunda ikna edilen Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu. Polis ekipleri gözetiminde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs dükkandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede işlemleri tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adapazarı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, sakarya, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 6 Saat Direnen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea

17:43
Tarih belli oldu DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
04:19
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 18:14:31. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 6 Saat Direnen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.