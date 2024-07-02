Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Yakalandı

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Sakarya'da 84 vatandaşı toplam 98 milyon TL dolandıran şahıs, Isparta ve Burdur emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da M.B. isimli bir iş yeri sahibi birçok müşterisinin ziynet eşyası ve nakit parasını muhafaza ettiği dükkanını 22 Nisan kapatarak ayrılmasının üzerine dolandırıldıklarını anlayan 84 vatandaş emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan ihbarın ardından 22 Nisan tarihinden bu yana aranan M.B isimli şahsın Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şahsın kullandığı otomobilin Burdur istikametine gittiği tespit edildi.

Toplamda 98 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA