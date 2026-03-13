Sakarya\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya'da jandarma ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 3 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 89 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 40 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 55 kilogram bandrolsüz dökme tütün, muhtelif markalara ait 265 paket tütün ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAKARYA