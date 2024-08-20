Sakarya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Sakarya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü

Sakarya\'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, arızalandığı için yan yola park edildiği öne sürülen tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

20.08.2024 17:32
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Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil arızalandığı için yan yola park edildiği öne sürülen tıra ok gibi saplandı. Kazada hurdaya dönen 23 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca (21) idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. (28) idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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