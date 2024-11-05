Sakarya'da Trafik Denetimleri: 766 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetimleri: 766 Araç Men Edildi

Ekim ayında Sakarya'da jandarma, 105 bin araç kontrol ederek 766 aracı trafikten men etti.

05.11.2024 18:32
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Sakarya'da jandarma ekiplerinin Ekim ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 766 araç ve 266 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 105 bin 188 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler neticesinde 766 araç ile 266 sürücü trafikten men edilirken 53 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyuldu, 19 traktör sürücüsüne ise Rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde ise aşırı hızla seyretme, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şeride tecavüz etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı 50 maddi hasarlı, 49 yaralamalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 80 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Denetimleri: 766 Araç Men Edildi - Son Dakika

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