Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, 2 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 500 gram skunk maddesi, 75 kök 10-50 santimetre uzunluğunda hint keneviri, 3 adet aydınlatma sistemi, 2 adet termostat, 1 adet termal çadır ele geçirildi. - SAKARYA