Şam'da Kutlamalar: Muhalifler Kontrolü Ele Geçirdi

3.Sayfa

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle Suriyeliler büyük bir coşku yaşayarak meydanlara döküldü.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesi ülkede büyük coşkuya yol açtı. Esed rejiminin düşmesiyle meydanlara dökülen Suriyeliler, havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Öte yandan kutlamalar sırasında kente hava saldırısı düzenlendi. - ŞAM