Samsun Atakum'da 2 bin 132 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 2 bin 132 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 132 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde S.Ö.'nün (27) ikametinde arama yapıldı. Aramada 2 bin 132 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye çıkarılan S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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