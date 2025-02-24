Samsun\'da 3 Kişi Ruhsatsız Tüfekle Yakalandı

Samsun'da tersane alanında 3 kişi, polis tarafından 3 adet ruhsatsız tüfekle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Liman Tersane Alanı'nda gerçekleştirilen kontrol sırasında 3 şahsı 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile yakaladı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
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