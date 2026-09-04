Samsun'da 70 yaşındaki kadın ve torununa çarpan sürücü kamerada, gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da 70 yaşındaki kadın ve torununa çarpan sürücü kamerada, gözaltına alındı

Samsun\'da 70 yaşındaki kadın ve torununa çarpan sürücü kamerada, gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İlkadım'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ayşe Ç. ile 6 yaşındaki torunu Ç.A.Ş.'ye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün aracından inip yaralılara baktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü; sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarpması ve yere savrulmaları yer aldı. Ayrıca sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, akabinde otomobiline binerek olay yerinden gittiği görüntülere yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 70 yaşındaki kadın ve torununa çarpan sürücü kamerada, gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

15:21
Leroy Sane’den Galatasaray’ı kızdıracak hamle
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:39:39. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 70 yaşındaki kadın ve torununa çarpan sürücü kamerada, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement