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Samsun'da 881 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da 881 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleşen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda 881 adet sentetik ecza, 28 adet dolu kartuş ve 8 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da 881 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı
30.01.2024 - 13:12,
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Samsun'da narkotik polisi tarafından 881 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu 881 adet sentetik ecza, 28 adet dolu kartuş ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 881 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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